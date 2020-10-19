Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Esnaf oldukları öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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