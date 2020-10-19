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Haberler Denizli Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

'de şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika... 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

AA

19.10.2020, 16:22

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Esnaf oldukları öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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