Annesini silahla ağır yaraladı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde, Hasan A, tartıştığı annesi Aynur K'yi tabancayla vurdu. Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1045 Sokak'ta meydana geldi. Hasan A. (18) yalnız yaşayan annesi Aynur K'nin evine geldi. Anne ve oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Hasan A. tabancayla annesinin her iki bacağına ateş etti. Aynur K. kanlar içinde yere yığılırken Hasan A. kaçtı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aynur K. hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hasan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SEBAHATTİN ALP