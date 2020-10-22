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’de sokakta sigara içmek yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan genelge kapsamında Denizli’de tüm işletmelerin girişinde kodu sorgulaması yapılması yapılacak. Ayrıca doğru maske kullanımı engellediği gerekçesi ile sokakta sigara içmeyi yasakladı.

Denizli’de sokakta sigara içmek yasaklandı

İHA

22.10.2020, 10:14

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs salgınına karşı yeni tedbir genelgesi yayımladı. Alınan kararlar doğrultusunda daha önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel bankalarda da geçerli olan HES kodu sorgulanması genişletildi. Bu kapsamda kent genelindeki tüm işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılacak. Şüpheli kişilerin fark edilmesini amaçlayan karar doğrultusunda tespit edilen kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilecek. Meclisin aldığı bir diğer karar ise kent genelinde doğru maske kullanımı engellediği gerekçesi ile halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesi yasaklanması oldu.

Ayrıca soğuyan havalara karşı okullar başta olmak üzere büyük işletmelerin havalandırma sistemlerinin kontrol edilecek. Okul ve büyük işletmelerde doğal havalandırma yöntemlerinin önemi vurgulanmasına karar verildi.

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