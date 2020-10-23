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Erkek meselesi!

’nda kendisi için kavga eden 3 kızın arasında kalan genç adam zor anlar yaşadı.

Erkek meselesi!
Giriş Tarihi: 23.10.2020

Denizli'nin en işlek yeri olan Çınar Meydanı'nda 1 erkek için 3 kız kavga etti. Arada kalan genç adam zor anlar yaşadı. Bir bankanın bankamatiklerinde para çekme işlemi esnasında tesadüfen karşılaşan 3'ü kız 1'i erkek 4 kişi arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Birbirine hakaret eden kızlar, sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Kızlar, bir anda saç saça baş başa birbirine girerken, etraftakiler ne olduğuna anlam veremedi.

İMDADINA POLİS YETİŞTİ
Kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kız arasında kalan erkek, zor anlar yaşadı. Kızları ayırmakta zorlanan gencin imdadına polis yetişti. Polisin müdahalesiyle tartışma sona erdi zannedilirken, kadınlar 20 metre ilerde yine birbirlerine girdi.

GENÇLER İKNA EDİLDİ
Yaklaşık 5 dakika süren tartışmada polisler tarafları ayırmak için yine araya girmek zorunda kaldı. İddiaya göre kavganın 2 kızın daha önce aynı erkekle arkadaş oldukları için çıktığı öğrenildi. Vatandaşların da gençleri ikna etmesiyle olay daha da büyümeden yatıştırıldı.

Sebahattin ALP

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