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Haberler Denizli FETÖ'nün sözde Denizli kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı

'nün sözde kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı

'de, aralarında 'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu"nun da bulunduğu 4 zanlı, gizlendikleri hücre evinde yakalandı.

FETÖ'nün sözde Denizli kadın sorumlusu hücre evinde yakalandı

23.10.2020, 18:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,18:02

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan bazı şüphelilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen bir eve baskın yaptı.

Örgüt tarafından hücre evi olarak kullanılan ikamette, FETÖ'den aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan A.Y'nin FETÖ'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu" olduğu belirtildi.

Evdeki aramalarda 500 avro, 355 dolar ve 22 bin 960 lira bulundu, bazı dijital malzemelere de el konuldu.

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden A.Y, S.Y. ve G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Ö. ise Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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