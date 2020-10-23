Ters dönen cip içerisinden yaralı olarak kurtarıldı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezine seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ters dönen cip içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından sürücü sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akmaması için yolda güvenliği sağlarken, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.





Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA