Cani koca indirim istedi

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan eski eşi Naime Caylan'ı (36) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ali Rıza Katıdaş'ın (53) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Katıdaş, eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf ederek, "Eşimin telefonunu kontrol ettiğimde konuştuğu erkeklerin numaralarını kadın isimleriyle kaydettiğini gördüm. Ben de numaraları aradım, erkekler çıktı. Tartıştıktan sonra eşim Denizli'ye gitmişti. Ben de yanıma bıçak alıp, Denizli'ye gittim. Ona sinirlendiğim için bıçakladım" dedi. Katıdaş, cinayeti tahrik altında işlediğini söyleyip, haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini belirtti. Dava ertelendi.