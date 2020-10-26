Denizli’de 584 farklı asayiş olayında 287 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de polis ekipleri tarafından 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 17 bin 769 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 132 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 1077 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 788 adet fişek, 4 adet bıçak 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet el telsizi, 250 kilogram döküm malzeme, 1 adet tilki kuyruğu olarak tabir edilen testere, 1 adet kaynak makinası, 8 adet kırıcı delici matkap ve 2 adet spiral makinesi ele geçirildi.



Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 584 farklı asayiş olayında ise 287 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.