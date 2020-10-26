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’ye kaçak yollarla gelen ürünlere el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği 6 operasyonda 6 şahsı gözaltına aldı. Operasyon neticesinde kaçak elektronik cihazlar, tütün, tütün mamulleri ve akaryakıt ele geçirildi.

Denizli’ye kaçak yollarla gelen ürünlere el konuldu

26.10.2020, 18:03

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi. Son bir hafta içerisinde 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçları ekipleri operasyonda, 9 bin 911 adet cinsel içerikli ürün, 38 adet cep telefonu, 33 adet cep telefonu bataryası, 2 bin 640 litre kaçak madeni yağ, 3 bin 600 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 400 adet sigara sarma kağıdı ve 13 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 6 ayrı operasyon neticesinde, 6 şahıs yakalandı.



Öte yandan, Denizli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı ve akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 6 ayrı operasyon neticesinde, 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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