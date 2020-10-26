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Haberler Denizli Yılan kazası

Yılan kazası

Yılan kazası
Giriş Tarihi: 26.10.2020

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde tarladan eve dönerken yola çıkan yılanı ezmek istemeyen Eşref Öz (70) direksiyon hakimiyetini kaybedince, yoldan çıkan traktör şarampole düşüp yağmur suyu tahliye kanalına girdi. Kaza sonrası yaralanan çiftten Gülsüm Öz (67) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzerinden traktörün tekerleği geçen yılan da telef oldu. Kazada yaşamını yitiren Gülsüm Öz'ün 9 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR
KAZA sonrası babasının kaburgalarında kırık olduğunu öğrendiklerini belirten Ali Öz, "Annemin görünen yara beresi yoktu ama doktorlar iç kanamadan ya da kafasını bir yere çarpmasından dolayı ölmüş olabileceğini söyledi. Otopsi yapıldıktan sonra ölüm sebebini anlayacağız. 51 yıl aynı yastığa baş koydular. Babama annemin öldüğünü söyleyemedik. Yılanın canını kurtaralım derken olay nereye vardı" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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