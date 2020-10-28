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'den acı haber! Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronavirüsten öldü

'nin Çameli ilçesinde, pandemi döneminde evinde yaptığı siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtan okul müdürü (33), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ergenay'ın öğretmen eşi 'ın hamile olduğu öğrenildi.

Denizli'den acı haber! Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronavirüsten öldü

28.10.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,16:18

Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücret dağıttı. Ancak Ergenay'da 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Ergenay, bugün hayatını kaybetti.

Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Bu arada Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.

DHA

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