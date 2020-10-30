Denizli yemekleri iştah kabartıyo

Yen böregi

Kıyma, soğan, pul biber, kimyon ve karabiberli harçla hazırlanan hamuruna, mısır unu katılan yen böreği kahvaltılık ya da atıştırmalık böreklerden değil, bildiğiniz ana yemek.



Kuyu kebabı

Lokum gibi bir et yemek istiyorsanız, mutlaka tandır kebabını denemelisiniz. Kuzu eti ile hazırlanan bu kebap, odun ateşinde taş fırında pişiriliyor. Tandırda pişirilmesi lezzetini daha artırıyor. Kebap piştikten sonra bakır tavada biriken yağlar, pilav yapımında ya da doğrudan kebabın yanında servis ediliyor.



Arabası

Farklı yörelerde de karşımıza çıkabilecek olan bir lezzet olan arabaşı çorbası, Denizli yöresel yemekleri listesinde de yerini almış. Tavşan eti ile hazırlanan arabaşı çorbası, şehrin en lezzetli yöresel yemekleri arasında yer alıyor. Zeytinyaglı patlıcan gömme Közün içinde pişirilen patlıcana limon, tuz ve zeytinyağı eklenmesinden sonra salataya dönüşen zeytinyağlı patlıcan gömme, hem lezzeti hem de kokusuyla Denizli mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden.

Çiğ dolma

Şehirde patlıcan çok seviliyor ve neredeyse her yemekte kendine yer buluyor. Çiğ dolma da haşlanmış kuru patlıcanların içine bulgur, dereotu

dereotu ve bol maydanozun girmesiyle hazırlanıyor ve zeytin yağında kızartılarak servise hazır hale getiriliyor.

Patlıcanlı kapama

Uzun uzun dilimlenen patlıcanlar kızartılıp, kapamaya hazır hale getirildikten sonra tencereye güzelce yayılır. Ardından etler, yeşil biber, domates ve pirinçle tenceredeki patlıcanlara katılırlar. Patlıcanların onları sarıp sarmalamasının ardından yemeye hazır hale gelir.



Çaput ası

Denizli yemek listesinin başında çaput aşı gelmektedir. Çaput aşı bir pilav türüdür. Denizli'ye özgü farklı bir tattır. Pirinçten yapılır fakat içinde kuzu eti, baharatlar ve asma yaprağı bulunmaktadır.