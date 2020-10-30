Denizli’de afetzede çiftçiye 4.5 milyon ödeme yapıldı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Mayıs ayında meydana gelen ve doğal afetten etkilenen 11 ilçede bin 868 çiftçiye 4 milyon 500 bin lira ekonomik destek sağladıklarını ve afetzede çiftçilerin yaralarını sardıklarını açıkladı. Tin; Pamukkale, Çal, Bozkurt, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Baklan, Bekilli ve Serinhisar ilçelerinin ekim alanlarında meydana gelen dolu ve yoğun yağışla oluşan zararlarla ilgili sözlerin yerine getirildiğini söyledi. Tin, "22-23-24 ve 26 Mayıs'ta Denizli'mizin 11 ilçesinde üretim alanlarını etkileyen bir afet yaşandı. Tarım Müdürlüğü ekipleri hemen hasar tespitlerini yaptı. Ekim alanlarında kekik, ay çekirdeği, mısır, üzüm bağları ve haşhaş başta olmak üzere 36 çeşit ürünün lokal yerlerde doğal afete maruz kaldığı tespit edildi. Üreticilerimizin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak hasarlarına ilişkin müracaat etmeleri sağlandı" dedi.

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Tin, "Baklan'da 356 çiftçiye 7.829,4 dekar alanı için 714 bin 646,80 TL, Bekilli'de 533 çiftçiye 8.257 dekar alan için 1 Milyon 337 bin 724 TL, Bozkurt'ta 91 çiftçiye 1.451 dekar alan için 181 bin 760 TL, Çal'da 250 çiftçiye 8.332 dekar alan için 769 bin 444 TL, Çameli'de 7 çiftçiye 71 dekar alan için 12 bin 933 TL, Çardak'ta 94 çiftçiye 1.909,4 dekar alan için 164 bin 942 TL, Çivril'de 124 çiftçiye 2.853 dekar alan için 342 bin 78 TL, Güney'de 39 çiftçiye 1.08 dekar alan için 129 bin 384 TL, Honaz'da 81 çiftçiye 650,2 dekar alan için 112 bin 791 TL, Pamukkale'de 276 çiftçiye 1.137 dekar alan için 697 bin 192 TL, Serinhisar'da 7 çiftçiye 218 dekar alan için 37 bin 102 TL'lik ödeme ziraat bankası üzerinden çiftçilere aktarıldı" dedi.

SEBAHATTİN ALP