Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, İzmir’de deprem bölgesinde

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler İzmir'in Seferhisar ilçesinde yaşanan depremin hemen ardından afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da deprem bölgesine giderek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemede bulundu. Yağcılar Apartmanı'nda arama-kurtarma faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zolan, tüm ekibe kolaylıklar diledi. Başkan Zolan daha sonra Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile de bir araya geldi. Sandal ve bölgedeki depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zolan afetin yaralarını hep birlikte saracaklarını söyledi.



"TÜM İMKANLARIMIZLA İZMİR'İN YANINDAYIZ"

Başkan Zolan, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için 2 arazöz, 2 pikap, 1 arama kurtarma aracı ile birlikte 16 itfaiye personelini İzmir'e sevk ettiklerini anlattı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süre sonra deprem bölgesine ulaştığını ve hemen canla başla çalışmalara katıldığını belirten Başkan Zolan, bugün de inceleme yapmak üzere bölgeye geldiğini kaydetti. Devletin tüm olanakları ile depremin yaralarını sarmak için İzmir'de olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tüm imkanlarımızla İzmir'in yanındayız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Allah'ım bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.