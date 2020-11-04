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’nin Babadağ ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı

’nin Çardak ilçesinde 2 mahalle altına alınmasının ardından bir ilçede daha korona virüs tedbirleri kapsamında 1 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı

İHA

04.11.2020, 11:38

Çardak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde 2 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Babadağ ilçesinde kovid-19 tedbirleri kapsamında Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Adem Karataş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, korona virüs vakalarının ilçede artması ile pozitif vakaların çıktığı Mollaahmet Mahallesinde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kapatılarak, İlçe Jandarma ekipleri tarafından güvenlik sağlanırken, sağlık ekipleride tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

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