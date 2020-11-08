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’de 7 mahallede su kesintisi

Büyükşehir Belediyesi ’nin depo bakım onarım çalışması nedeniyle 9 Kasım 2020'de Buldan ilçesinde 7 mahallede su kesintisine gidileceği belirtildi.

Denizli’de 7 mahallede su kesintisi

İHA

08.11.2020, 16:23

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceğini belirtti. Bu kapsamda, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Buldan ilçesinin Cumhuriyet, Gölbaşı, Dört Eylül, Kurtuluş, Yeni Mahalle, Turan ve Karşıyaka Mahallelerini besleyen içme suyu deposunda yapılacak olan depo bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisine gidilecek. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.

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