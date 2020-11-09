Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 2-8 Kasım arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 328 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 295 bin 200 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.
Kaynak: DHA
Denizli'de maske takmayan 328 kişiye 295 bin lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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