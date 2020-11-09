Tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün kaçakçılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. KOM ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli bir süre takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.



Ayrıca operasyon kapsamında 483 bin 800 adet makaron, 4 bin 20 adet dolma sigara, 511 adet bandrol, 429 kilogram tütün, kompresör ve 3 paket nargile kömürü ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen kaçak ürünlere ait fotoğrafta 'Geçmiş olsun İzmir' yazısı dikkatlerden kaçmadı.