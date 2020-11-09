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Haberler Denizli Tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

’de tütün kaçakçılığı yapan 3 şüpheliye yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 'Geçmiş olsun ' yazıldı.

Tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

09.11.2020, 18:00

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün kaçakçılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. KOM ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli bir süre takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon kapsamında 483 bin 800 adet makaron, 4 bin 20 adet dolma sigara, 511 adet bandrol, 429 kilogram tütün, kompresör ve 3 paket nargile kömürü ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen kaçak ürünlere ait fotoğrafta 'Geçmiş olsun İzmir' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

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