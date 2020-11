Haberler Denizli 200 yıllık tarih alevlere teslim oldu

200 yıllık tarih alevlere teslim oldu

Denizli’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde yangın çıktı. Tarihi evin yandığı o anları görüntüleyen muhabir panik anlarını an be an kaydetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarihi ev yangını söndürülürken ev küle döndü. Mahalle bulunan vatandaşlar ise metruk bir ev olduğunu ve içerisinde kimse olmadığı için büyük bir tehlike atlatıldığını söylediler.

İHA 11.11.2020, 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020,10:43