Denizli'de 65 yaş üstüne kısıtlama

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan Denizli İl Hıfzıssıha Kurulu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler aldı. Yeni kararlar ile ilgili Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "12.11.2020 tarihi itibariyle ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün saat 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir" denildi.



Bazı meslek gruplarında çalışanların kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi olanların, meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların muaf tutulmasına karar verilmiştir."

DHA

Manisa’da da 65 yaş üstüne kısıtlama!