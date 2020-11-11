  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de 65 yaş üstüne kısıtlama

'de 65 yaş üstüne kısıtlama

'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatadaşlara, 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Denizli'de 65 yaş üstüne kısıtlama

11.11.2020, 15:33

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan Denizli İl Hıfzıssıha Kurulu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler aldı. Yeni kararlar ile ilgili Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "12.11.2020 tarihi itibariyle ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün saat 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

Bazı meslek gruplarında çalışanların kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi olanların, meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların muaf tutulmasına karar verilmiştir."

DHA

Manisa’da da 65 yaş üstüne kısıtlama!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de 65 yaş üstüne kısıtlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA