Denizli'de 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Fatmana-Ahmet Demirel çifti, 1950 yılında evlendi. 70 yıldır evli olan çiftin 2 çocuklarından 6 torunu dünyaya geldi. Sık sık yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyleyen çiftten Fatmana Demirel, 10 Kasım günü, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Eşini, Kelekçi Mezarlığı'nda toprağa veren Ahmet Demirel'in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. Ahmet Demirel de dün akşam evinde kalp krizine bağlı yaşamını kaybetti.
Ahmet Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.
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