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Denizli'de 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, hayata veda etti.

12.11.2020, 15:03