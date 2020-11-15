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Haberler Denizli Denizli'ye mevsimin ilk karı yağdı

'ye mevsimin ilk karı yağdı

'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bugün yüksek kesimlere kar yağdı. Kar kalınlığı bölgede 5 santimetreye ulaştı.

Denizli'ye mevsimin ilk karı yağdı

15.11.2020, 13:16

Kentte dün etkili olan sağanak, bugün yerini yüksek bölgelerde kara bıraktı. Kentin önemli turizm noktalarından biri olan Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kayak merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede 5 santimetreye ulaştı.

En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzara sundu.

DHA

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