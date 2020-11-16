  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Anne ile bebeği korona ayırdı

Anne ile bebeği korona ayırdı

’de 7 aylık hamile virüse yakalandı. Durumu kötüleşen Özkan’ın bebeği operasyonla alındı. Bebek hayata tutunurken anne ise korona ile birlikte geçirdiği ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Anne ile bebeği korona ayırdı
Giriş Tarihi: 16.11.2020

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinde 23 yaşındaki Nazire Özkan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken bebeği hayata tutundu. Serinhisar ilçesinde bir yıl önce evlenen Serkan Özkan ile eşi Nazire Özkan'ın tek hayali çocuk sahibi olabilmekti. Çift 7 ay önce müjdeyi aldı.

TALİHSİZ BEBEK KUVÖZE ALINDI
BEBEKLERİNİ kucaklarına alacakları günü bekleyen Özkan çiftinin dünyasını korona kararttı. Serinhisar Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Serkan Özkan ile eşi Nazire Özkan iki ay önce birlikte koronaya yakalandı. Karantina sürecinin ardından Serkan Özkan iyileşirken 7 aylık hamile Nazire Özkan, bir türlü virüsü yenemedi. Durumu kötüleşen Özkan'ın bebeği yapılan operasyonla alındı. Annesinin karnından alınan bebek kuvöze konuldu. Anne Nazire Özkan ise korona ile birlikte geçirdiği ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anne ile bebeği korona ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA