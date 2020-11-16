Anne ile bebeği korona ayırdı

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinde 23 yaşındaki Nazire Özkan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken bebeği hayata tutundu. Serinhisar ilçesinde bir yıl önce evlenen Serkan Özkan ile eşi Nazire Özkan'ın tek hayali çocuk sahibi olabilmekti. Çift 7 ay önce müjdeyi aldı.

TALİHSİZ BEBEK KUVÖZE ALINDI

BEBEKLERİNİ kucaklarına alacakları günü bekleyen Özkan çiftinin dünyasını korona kararttı. Serinhisar Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Serkan Özkan ile eşi Nazire Özkan iki ay önce birlikte koronaya yakalandı. Karantina sürecinin ardından Serkan Özkan iyileşirken 7 aylık hamile Nazire Özkan, bir türlü virüsü yenemedi. Durumu kötüleşen Özkan'ın bebeği yapılan operasyonla alındı. Annesinin karnından alınan bebek kuvöze konuldu. Anne Nazire Özkan ise korona ile birlikte geçirdiği ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

İHSAN KARATAŞ