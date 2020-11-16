Denizli'de maske takmayan 158 kişiye 142 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 09-15 Kasım tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 158 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 142 bin 200 bin lira ceza kesildiği bildirildi.