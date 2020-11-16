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Haberler Denizli Denizli'de maske takmayan 158 kişiye 142 bin lira ceza

'de takmayan 158 kişiye 142 bin lira ceza

'de son bir hafta içinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, takmayan 158 kişiye toplam 142 bin 200 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Denizli'de maske takmayan 158 kişiye 142 bin lira ceza

16.11.2020, 17:59

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 09-15 Kasım tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 158 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 142 bin 200 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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