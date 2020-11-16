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Kayınpeder ve damat aynı gün yasamını yitirdi

Kayınpeder ve damat aynı gün yasamını yitirdi
Giriş Tarihi: 16.11.2020

DENİZLİ'DE korona virüs tedavisi gören 58 yaşındaki Mehmet San yaşamını yitirdi, aynı gün kayınpederi 85 yaşındaki Fazıl Çav da öldü. Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde yaşayan Mehmet San, Fethiye'de yaşayan babasını ziyaretten döndükten sonra korona virüs olduğunu öğrendi. Karantinaya alınan San'ın durumu ağırlaşınca Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. San'ın temaslı olduğu için karantinada olan kayınpederi Fazıl Çav da aynı günün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kayınpeder ve damat, Dodurga Mezarlığı'nda toprağa verildi.


SEBAHATTİN ALP

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