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Haberler Denizli Denizli’de 2 mahallede su kesintisi olacak

’de 2 mahallede su kesintisi olacak

Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle, ve 'nin çeşitli sokaklarında su kesintisine gidileceğini belirtti

Denizli’de 2 mahallede su kesintisi olacak

17.11.2020, 11:16

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanılacağını açıkladı.

Açıklamada, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Mehmetçik Mahallesi'nin 2591, 2592, 2590, 2593, 2594, 2586, 2640, 2597/1, 2640/1, 2640/3, 2597, 2598, 2636, 2600, 2642, 2641, 2641/1 ve 2637 Sokak; Kınıklı Mahallesi'nin 6016, 6017, 6018, 6019 ve 6020 Sokak ve Çamlık Caddesi'nin belirtilen sokaklarla kesiştiği kısımlarında planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, mahalle sakinlerinin mağdur olmamaları için önlem alması konusunda öneride bulundu ve çalışmaların tamamlanması durumunda belirtilen saatten önce su verilebileceğini söyledi.

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