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Ekin ekme makinesinin altında kalan Batuhan yaşamını yitirdi

'nin Serinhisar ilçesinde, babasının kullandığı traktörün arkasında takılı ekin ekme makinesinin üzerinden yere düşüp, altında kalan Batuhan (9) yaşamını yitirdi.

Ekin ekme makinesinin altında kalan Batuhan yaşamını yitirdi

17.11.2020, 17:09

Olay, saat 10.00 sıralarında Serinhisar'ın kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Niyazi Kartal (48), sabah saatlerinde oğlu Batuhan Kartal ile ekin ekmek için tarlaya gitti. Kartal, burada traktörüyle çalışmaya başladı. İddiaya göre, Batuhan, babasından habersiz traktörün arkasında takılı ekin ekme makinesinin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Batuhan, yere düşerek makinenin altında kaldı.

Oğlunun makinenin altında kaldığını fark eden Kartal, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, baba Niyazi Kartal'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

DHA

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