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Yaptıkları hırsızlık 5 mahallenin iletişimi kesti

’de, 4 mahallede telefon kablolarını çalan 3 şüpheli, 5'inci mahalleye ait kabloları çalmak isterken timlerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında 50 bin TL değerinde çalıntı telefon kablosu ele geçirildi.

Yaptıkları hırsızlık 5 mahallenin iletişimi kesti

İHA

18.11.2020, 10:30

Son dakika haberine göre olay, Buldan ilçesi Alandız, Kovanoluk, Yayla ve Kurudere mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 mahallede telefon kabloları çalındı. Telefonların çalışmaması üzerine olay anlaşılınca devreye jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) girdi. 4 farklı mahallede bulunan telefon direklerindeki kabloların 15 gün arayla aynı yöntemle çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) inceleyen JASAT timleri, şahısların kimliklerini tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler suçüstü yakalandı.



KABLOLARI KESMEK İSTERLERKEN YAKALANDILAR
5. mahallede telefon kablolarını çalmak isteyen şüpheliler ilçede 43 kişinin mağdur olmasına neden oldu. JASAT timleri takibe aldıkları 3 şüpheliyi telefon kablolarını kesmek için çıktıkları direk üzerinde suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramalarda çıkanlar ise hayrete düşürdü. Yapılan aramalarda 50 bin TL değerinde 300 metrelik kablolar ele geçirildi.



7 ayrı suç kaydı bulunan 33 yaşındaki E.T., 10 ayrı suç kaydı bulunan 39 yaşındaki M.K. ve 7 ayrı suç kaydı bulunan 34 yaşındaki E.T. isimli şüpheliler, jandarmada yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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