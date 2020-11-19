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Haberler Denizli Babasının traktörü Batuhan’a mezar oldu

Babasının traktörü ’a mezar oldu

Babasının traktörü Batuhan’a mezar oldu
Giriş Tarihi: 19.11.2020

DENİZLİ'DE babasıyla tarlaya giden 9 yaşındaki Batuhan Kartal, ekin ekme makinesinin altında kalıp feci şekilde can verdi. Serinhisar ilçesinde yaşanan üzücü olayda, çiftçi Niyazi Kartal (48), sabah saatlerinde oğlu Batuhan Kartal ile ekin ekmek için tarlaya gitti. İddiaya göre, traktörün arkasında takılı ekin ekme makinesinin üstüne çıkan Batuhan, dengesini kaybederek düşüp makinenin altında kaldı. Niyazi Kartal'ın, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

SEBAHATTİN ALP

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