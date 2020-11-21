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Yoldan çıkan otomobil, tarım aletlerine çarptı: 3 yaralı

’nin Çivril ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlanması neticesinde 3 kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında şoför ve yolcular araçtan savrulması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri yardım etti.

Yoldan çıkan otomobil, tarım aletlerine çarptı: 3 yaralı

21.11.2020, 09:57

Kaza, Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet K. (50) idaresindeki 20 L 9961 plakalı Fiat marka otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak, tarım aletlerine çarptıktan sonra durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sev edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri birlikte çalışarak otomobilde bulunan yolcu konumunda ki Mehmet D. (70) ve Naciye D'ye (65) ilk müdahalede bulunuldu. Kazada ağır yaralanan sürücü Cevdet K. ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Cevdet K. ilçe hastanesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.


OTOMOBİLİN MOTOR KISMI PARÇALARA AYRILDI
Öte yandan, meydana gelen kazada otomobilin motor kısmı parçalara ayrılırken büyük maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kaza yerinde gerekli önlemleri almasının ardından çalışma başlattı.


Kaza ile ilgili ise soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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