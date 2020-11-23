Haberler Denizli Kısıtlamada bile durduramadı! Alkol, uyuşturucu, tabanca...

Kısıtlamada bile durduramadı! Alkol, uyuşturucu, tabanca...

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen sürücüye 9 bin 120 lira para cezası uygulanarak gözaltına alındı.

23.11.2020, 09:55