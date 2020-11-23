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Haberler Denizli Yeni Asır yazdı, sorun çözüldü

Yeni Asır yazdı, sorun çözüldü

Yeni Asır yazdı, sorun çözüldü
Giriş Tarihi: 23.11.2020

Denizli'nin İstiklal Mahallesi'ndeki Merkez Ortaokulu'nun arka giriş kapısındaki banklarda, tükettikleri biraların şişelerini ve içtikleri sigara izmaritlerini bırakıp gidenlere mahalle halkı tepki gösterirken, Pamukkale Belediyesi olaya müdahale edip temizlik yaptı ve bankları kaldırdı. Okulun Şehit Murat Öztürk Sokağı'na bakan kapısının önünde bulunan bank çevresi alkol alıp pisliğini bırakanların ayıbına sahne oldu. Gün ağardığında okula gelen öğretmen, öğrenci ve veliler gördükleri bu manzara karşısında hem üzüldüler hem de haklı olarak tepki gösterdiler. Alkol şişelerinin yanı sıra bilinçsizce sağa sola atılan yiyecek ve sigara izmaritleri de kötü görüntü oluşturdu. Pamukkale Belediyesi ekipleri bankları söküp gitti.

SEBAHATTİN ALP

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