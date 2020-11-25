  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de akılalmaz manzara! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

'de akılalmaz manzara! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

’nin Buldan ilçesinde iddialara göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyucu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Denizli'de akılalmaz manzara! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

İHA

25.11.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020,15:48

Buldan ilçesi Yeni Mahallesi'nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı.

Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.



"KORONA VİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR"
Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, "Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan'a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır" dedi.

Koronavirüs ile kan grupları arasında bir bağlantı var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de akılalmaz manzara! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA