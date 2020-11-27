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Haberler Denizli Yardım kömürü taşıyan tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Yardım kömürü taşıyan seyir halindeyken alevlere teslim oldu

’de yardım kömürlerini taşıyan tırın, seyir halindeyken dorsesinden bir anda alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü.

Yardım kömürü taşıyan tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu

İHA

27.11.2020, 13:18

Olay, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yardım kömürlerini taşıyan tırın dorsesinden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tır şoförünün dumanları fark etmesi üzerine tırı yol kenarına çekti. Ardından şoför dorsenin yandığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan tırının dorsesıne müdahalenin ardından söndürdü. Soğutma çalışmaları sonrası tırda maddi hasar meydana geldi.

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