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'de korkunç olay! Cinayeti darbedildiği için işlemiş

'nin Pamukkale ilçesinde 'in (20) otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 'in (22), Girgin'i kendisini darbettiği gerekçesiyle öldürdüğünün belirlendiği kaydedildi.

Denizli'de korkunç olay! Cinayeti darbedildiği için işlemiş

28.11.2020, 16:05

Olay, çarşamba günü, Mehmetçik Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satmaktan kaydı bulunan Harun Can Girgin, park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Girgin, hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Girgin'in öldürülmesine olayına karıştıkları belirlenen Celal Koçyiğit, İbrahim Yılmaz, Vedat A., Adem D. ve Cemile Ç., dün yakalanıp gözaltına alındı.



DARBEDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Yapılan araştırmada, Celal Koçyiğit'in daha önce kendisini darbettiği gerekçesiyle Harun Can Girgin'i olay günü şüphelilerle birlikte iki ayrı otomobille takip edip, pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerden İbrahim Yılmaz'ın da Celal Koçyiğit'in yanında bulunduğu öğrenildi. Diğer 3 kişinin ise başka otomobilde olduğu ve cinayeti gördükleri tespit edildi.

Sorgularının ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Celal Koçyiğit ve İbrahim Yılmaz tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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