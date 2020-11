Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Cinayeti darbedildiği için işlemiş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Harun Can Girgin'in (20) otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Celal Koçyiğit'in (22), Girgin'i kendisini darbettiği gerekçesiyle öldürdüğünün belirlendiği kaydedildi.

28.11.2020, 16:05