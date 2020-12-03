  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de 5 kişi öldü

’de 5 kişi öldü

Denizli’de 5 kişi öldü
Giriş Tarihi: 3.12.2020

GÜNLÜK ölüm vakalarının 10'a yaklaştığı Denizli'de, korona virüs can almaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Gürlesin'in annesi Sahavet Gürlesin (78), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. İlyas Çelik, öğretmen Metin Acarlar (56), Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Mutlu ve kayınbiraderi Selami Menteş Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan eski Başkan Hüseyin Gürlesin'in sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de 5 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA