GÜNLÜK ölüm vakalarının 10'a yaklaştığı Denizli'de, korona virüs can almaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Gürlesin'in annesi Sahavet Gürlesin (78), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. İlyas Çelik, öğretmen Metin Acarlar (56), Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Mutlu ve kayınbiraderi Selami Menteş Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan eski Başkan Hüseyin Gürlesin'in sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
SEBAHATTİN ALP
Denizli’de 5 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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