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'de zincirleme trafik kazası!

'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören arkasındaki sürücünün yavaşlaması üzerine 8 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de zincirleme trafik kazası!

03.12.2020, 08:44

Kaza, saat 20.30 sıralarında Denizli- Aydın yolu Kumkısık mevkisinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 20 RR 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazayı gören 42 BUH 23 plakalı otomobilin ismi belirlenemeyen sürücüsünün yavaşladı. Bunun üzerine otomobille arkasından gelen 7 araç çarpıştı.

Zincirleme kazada, araçlarda hasar oluşurken, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü A.K. ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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