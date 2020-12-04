  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de fabrika yangını! Bitişikteki apartmana da sıçradı

'de yangını! Bitişikteki apartmana da sıçradı

Son dakika... 'nin Pamukkale ilçesindeki bir deterjan fabrikasında çıktı. Yangın, fabrikanın bitişiğindeki iki katlı apartmanın teras katına da sıçradı.

Denizli'de fabrika yangını! Bitişikteki apartmana da sıçradı

AA

04.12.2020, 17:21

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir deterjan fabrikasında yangın çıktı.

Fatih Mahallesi'ndeki bir deterjan fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, fabrikanın bitişiğindeki iki katlı apartmanın teras katına da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de fabrika yangını! Bitişikteki apartmana da sıçradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA