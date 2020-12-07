  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de su kesintisi 8 Aralık Salı!

’de su kesintisi 8 Aralık Salı!

Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle 08 Aralık Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çardak ilçesinin Gemiş Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Denizli’de su kesintisi 8 Aralık Salı!

İHA

07.12.2020, 12:26

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Çardak ilçesinde içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceğini açıkladı. Bu kapsamda, 08 Aralık 2020 Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de su kesintisi 8 Aralık Salı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA