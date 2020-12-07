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Kuruyan göletteki balıkları kurtardılar

Acıpayam'ın Akalan Mahallesi'nde 8 yıl önce tamamlanan ve hizmete açılan Akalan Göleti, hem kuraklık hem de fazla su kullanımı nedeniyle kurudu.

Kuruyan göletteki balıkları kurtardılar
Giriş Tarihi: 7.12.2020

Suyun bol olduğu dönemde gölete bırakılan balıklar ise, suyun çekilmesiyle çamurun içinde can çekişmeye başladı. Bir bir ölen balıkların imdadına gönüllüler yetişti.

KAYNAĞA BIRAKILDI
Akalan Göleti'ndeki yavru balıklar, İlçe Tarım Müdürü Abdurrahman Oymak, Akalan Mahalle Muhtarı Ahmet Çakmakçı ve Bedirbey Mahalle Muhtarı Hakan Kaban ile gönüllü Sabit Kızılhan'ın girişim ve çabaları neticesinde Gökpınar su kaynağına bırakıldı. Barajdaki suyun tamamen çekilmesini yukardaki dört kalem drenaj setinden kaynaklı olduğunu öne süren yöre halkından Sabit Kızılhan, "Tabandaki su havzasına inen suyun gelmemesinden dolayı balıklar ölüyor ve can çekişiyor. Drenajlar tabanı su ile beslerse kalıcı çözüm olur. Büyük balıkları toparlayarak, küçükleri ölümü terk eden veya seyirci kalan balık avcısı arkadaşlarım için bu sözüm var. Yarınlar için bu balıkların da can bulması gerektiğini bilmeniz gerekir" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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