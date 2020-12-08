Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge kapsamında Denizli'de 30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde karantina kurallarına uymayan şahıslar hakkında denetim yapıldı. Denizli'de ikametinde olması gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarıda olduğu tespit edilen 27 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilerek zorunlu karantina sürelerini geçirmeleri sağlandığı açıklandı. Bu kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.



TEMASLI OLDUĞU KİŞİLERİ BİLDİRMEYEN 3 KİŞİYE PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, TCK. 206. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İHA