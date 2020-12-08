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Haberler Denizli Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi

’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi

’de pandemi kuralları kapsamında karantinada olması gerekirken sokağa çıktıkları tespit edilen 27 kişiye 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı. Tedbirlere uymayan 27 kişiye toplamda 85 bin 50 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda yurtlarına yerleştirilen şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi

08.12.2020, 14:49

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge kapsamında Denizli'de 30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde karantina kurallarına uymayan şahıslar hakkında denetim yapıldı. Denizli'de ikametinde olması gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarıda olduğu tespit edilen 27 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilerek zorunlu karantina sürelerini geçirmeleri sağlandığı açıklandı. Bu kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

TEMASLI OLDUĞU KİŞİLERİ BİLDİRMEYEN 3 KİŞİYE PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, TCK. 206. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İHA

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