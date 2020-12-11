  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

’nin Tavas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

11.12.2020, 15:52

Kaza, Tavas ilçesi Kançer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Tavas'a doğru giden ve içerisinde B.K., E.S., A.K., B.A., E.M.O.'nun bulunduğu otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazayı gören çevresi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları takla atan otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı.

Hurdaya dönen araçta yaralılar sırayla çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Görevliler yaralılara ilk müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA