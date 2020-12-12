Genç girişimci kaza kurbanı oldu

DENİZLİ'DE meydana gelen korkunç kazada 29 yaşındaki Armağan Kozanoğlu yaşamını yitirdi. Kaza, Tavas ilçesi Tavas-Muğla karayolunda meydana geldi. Emre Mustafa O. idaresindeki 06 HZJ 76 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTAN 5 KİŞİ ÇIKARILDI

SAVRULAN otomobil orta refüje çarparak takla attıktan sonra karşı şeride geçip ters durdu. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 1'i ağır olmak üzere 5 kişiyi çıkardı. SAĞLIK ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan Kozanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın'da amatör spor kulüplerinde futbol oynayan ve waffle dükkanı işleten Armağan Kozanoğlu'nun acı haberi, Aydın'daki ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.



GÖZYASLARI SEL GİBİ AKTI

KAZADA hayatını kaybeden Armağan Kozanoğlu'nun cenazesi Bey Camii'ne getirildi. Gencin ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kozanoğlu'nun cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlanarak Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazım YÖRÜKCE