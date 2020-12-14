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Haberler Denizli Gaspçıların DNA’sıyla 6 ilde 10 vaka aydınlandı

Gaspçıların ’sıyla 6 ilde 10 vaka aydınlandı

Gaspçıların DNA’sıyla 6 ilde 10 vaka aydınlandı
Giriş Tarihi: 14.12.2020

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinde Eylül ayında karayolunda yardım isteme bahanesiyle durdurdukları otomobilin engelli sürücüsünü gasp ettikleri gerekçesiyle JASAT ekiplerinin 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonuyla yakalanan ve tutuklanan 3'ü kadın 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle biri 11 yıl önce olmak üzere 6 ayrı ildeki 10 faili meçhul olay aydınlatıldı.

DENİZLİ-ANTALYA karayolunun Cumhuriyet mevkiinde 21 Eylül'de yaşanan olayda, bir kadın yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U'yu durdurdu. Kadın sürücüyü oyalarken, yol kenarında ağaçlık alanda saklanan 2 kadın, otomobile binerek 1 ayağı olmayan engelli sürücüyü etkisiz hale getirdi ve parasını gasp etti. Konya'da yakalanarak Denizli'yle getirilen suç dosyası kabarık gaspçıların, başka illerde de çeşitli suçlara karıştıkları ortaya çıktı. 6 zanlıdan alınan DNA örnekleriyle faili meçhul olayların karşılaştırılması üzerine, 11 yıl önce Yozgat'ta araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Mersin'de 4 ayrı araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Ankara'da araçtan hırsızlık, 2 yıl önce Mersin ve Antalya'da araçtan hırsızlık, Eylül'de Konya'da gasp ve 2 yıl önce Mersin'de mala zarar verme olayları aydınlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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