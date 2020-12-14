Gaspçıların DNA’sıyla 6 ilde 10 vaka aydınlandı

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinde Eylül ayında karayolunda yardım isteme bahanesiyle durdurdukları otomobilin engelli sürücüsünü gasp ettikleri gerekçesiyle JASAT ekiplerinin 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonuyla yakalanan ve tutuklanan 3'ü kadın 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle biri 11 yıl önce olmak üzere 6 ayrı ildeki 10 faili meçhul olay aydınlatıldı.

DENİZLİ-ANTALYA karayolunun Cumhuriyet mevkiinde 21 Eylül'de yaşanan olayda, bir kadın yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U'yu durdurdu. Kadın sürücüyü oyalarken, yol kenarında ağaçlık alanda saklanan 2 kadın, otomobile binerek 1 ayağı olmayan engelli sürücüyü etkisiz hale getirdi ve parasını gasp etti. Konya'da yakalanarak Denizli'yle getirilen suç dosyası kabarık gaspçıların, başka illerde de çeşitli suçlara karıştıkları ortaya çıktı. 6 zanlıdan alınan DNA örnekleriyle faili meçhul olayların karşılaştırılması üzerine, 11 yıl önce Yozgat'ta araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Mersin'de 4 ayrı araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Ankara'da araçtan hırsızlık, 2 yıl önce Mersin ve Antalya'da araçtan hırsızlık, Eylül'de Konya'da gasp ve 2 yıl önce Mersin'de mala zarar verme olayları aydınlatıldı.

SEBAHATTİN ALP