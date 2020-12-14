Sağanak yağış yolu ikiye ayırdı

Denizli'de 2 mahallenin birbirine bağlandığı yolda, sağanak nedeniyle devasa çatlaklar ve çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, adeta ikiye bölünen yolda onarım çalışması başlattı. Çameli ilçesinde, önceki gece aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çökme meydana geldi. Büyük çatlakların da oluştuğu yol, ulaşıma kapandı

SEYAHATTİN ALP