Denizli'de 2 mahallenin birbirine bağlandığı yolda, sağanak nedeniyle devasa çatlaklar ve çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, adeta ikiye bölünen yolda onarım çalışması başlattı. Çameli ilçesinde, önceki gece aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çökme meydana geldi. Büyük çatlakların da oluştuğu yol, ulaşıma kapandı
SEYAHATTİN ALP
Sağanak yağış yolu ikiye ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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