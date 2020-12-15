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'de kan donduran olay! Eşiyle ilişki iddiasıyla...

'nin Pamukkale ilçesinde Muhammet K. (42), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlu Sinan M.'yi (35) tabancayla vurarak yaraladı.

Denizli'de kan donduran olay! Eşiyle ilişki iddiasıyla...

15.12.2020, 16:25

Olay, saat 13.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Karakurt Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Muhammet K. ile dayısını oğlu Sinan M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet K., kendisi gibi 1 çocuk babası olan Sinan M.'yi karnından ve omzundan tabancayla yaraladı.

Olayın ardından Muhammet K. kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Sinan M., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Muhammet K. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muhammet K., polisteki ifadesinde dayısının oğlunun, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürüp, "Bu nedenle tartıştık. Kendisini tabancayla yaraladım" dediği öğrenildi.

DHA

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