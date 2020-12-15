İzmir’de görüntülü muayene randevusu uygulaması başladı İzmir'de görüntülü muayene devri

İzmir'deki Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’nin yeni bir hizmeti olan görüntülü muayene randevusu uygulamasına başlandı. Uygulamada, özellikle korona virüsü pozitif olan veya temaslı kişiler, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmaları ve bilgi edinmeleri sağlanıyor.

Yeni tip korona virüsü ile mücadele devam ederken, hayatın pek çok alanında olduğu gibi sağlık alanında da hastaların mağdur olmamaları için farklı çözüm yolları geliştiriliyor.



Özellikle Covıd-19 virüsü pozitif olan veya riskli grupta bulunan vatandaşlar için geliştirilen görüntülü muayene randevusu uygulamasında ise kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmaları ve bilgi edinmeleri sağlanıyor.



İZMİR'DE İLK KEZ BAŞLADI, DOKTOR İLE HASTASI GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR

İzmir'de ise ilk kez bu uygulama Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hizmete başladı. Görüntülü muayene randevusu uygulaması kapsamında ilk hastanın muayenesi gerçekleştirildi.



Doktor ve hastasını hastane ortamından uzak, evlerinde bir araya getiren görüntülü muayene hizmetinin detaylarına ilişkin bilgi veren Alsancak Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Handan Hakerler, "Görüntülü muayene randevusu dijital ortamda oluşturulabiliyor. Doktor ve hastanın uygun olduğu bir anda görüntülü muayene gerçekleşiyor. Hekim, görüşme öncesinde hastanın tüm verilerine kendi sistemi üzerinden erişebiliyor" dedi.



Dt. Handan Hakerler, hasta ve doktor arasındaki iletişimin görüntülü görüşme sonrasında da devam ettiğini belirterek, ihtiyaç halinde mesajlaşarak da hastanın kafasındaki soruları hekime iletebildiğini belirtti.