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Haberler Denizli Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti

tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti

Son dakika... ’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek madde satmaya çalışan tacirin zulası bu kadarına da pes dedirtti.

Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti

İHA

15.12.2020, 10:05

Denizli'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahsı durduran polis ekipleri, durumundan şüphelendi. Yapılan üst aramasında uyuşturucu maddelerin çıktığı yer ise akıllara durgunluk getirdi. Şüphelinin maskesini zula olarak kullanması bu kadarına da pes dedirtti.

Maskenin içine gizlediği eroin ile yakalanan şüpheli, itirafta bulunarak, satmaya gittiğini söyledi. Uyuşturucu tacirinin evinde ve yüzündeki maskenin içerisinde 7 paketlenmiş eroin, 4 gram eroin ve 4 adet reçete ile verilen ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri emniyetteki ifadesinin ardında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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