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Haberler Denizli Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin “dur” ihtarına uymadı, kaçarken bankaya daldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin “dur” ihtarına uymadı, kaçarken bankaya daldı

’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Polislerden kaçmaya çalışan sürücü caddede bulunan bir bankaya çarparak durabildi. Sürücü ve yolcu konumunda bulunan 2 şahsa idari para cezası uygulanırken, ifade için karakola sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin “dur” ihtarına uymadı, kaçarken bankaya daldı

16.12.2020, 10:59

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ve asayiş ekipleri saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında denetime başladı. Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada bir otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Saltak Caddesi istikametine kaçan 20 AZ 641 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü Mustafa A. ve yolcu konumunda bulunan Hüsamettin K. direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya çarptı. Bankanın camına çarparak duran otomobil elektrik direği ile banka arasında sıkıştı.



ŞAHISLARIN İFADELERİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan şahısları kaza yerinden kaçmadan yakaladı, gözaltına aldı. Sürücü alkol testinden geçerken, sağlık kontrolleri için ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçen şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ağır maddi hasar meydana gelen otomobil incelemek üzere olay yerinden kaldırıldı.



OTOMOBİLLE KAÇAN ŞAHISLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Sürücü Mustafa A. ve yolcu konumunda bulunan Hüsamettin K'nin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında ve polisin "dur" ihtarına uymamaktan dolayı idari para cezası uygulandığı belirtildi.



Olay ile ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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